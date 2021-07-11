Голосование жителей Приднестровья на выборах в Молдавии прошло без провокаций

КИШИНЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Жители непризнанного Приднестровья активно голосовали на досрочных парламентских выборах в Молдавии. По последним данным, свои голоса отдали 28 756 человек.

Голосование проходило без нарушений и провокаций. Для жителей Приднестровья был открыт 41 избирательный участок. Проголосовать можно было на любом из них, показав приднестровскую прописку.

Корреспонденту ТАСС удалось побывать на участках в трех населенных пунктах: в селах Варница, Фарладаны и городе Новые Анены.

Опасения и реальность

У четырех избирательных участков в селе Варница уже к восьми утра выстроились очереди из десятков жителей Приднестровья. Как рассказала председатель избирательной комиссии одного из участков Татьяна Друк, к 12:00 (совпадает с мск) проголосовали около 650 человек, нарушений зафиксировано не было.

Хотя в быту большинство жителей Молдавии почти не вспоминают о противоэпидемических мерах, на выборах они достаточно строго соблюдались. На участке нельзя было находиться без маски, каждому человеку на входе измеряли температуру и распыляли на руки антисептик.

Село Варница находится на границе с приднестровскими Бендерами, и многие избиратели приезжают голосовать на рейсовых автобусах. Избиратели из Приднестровья обычно поддерживают политические силы, выступающие за укрепление отношений с Россией. Однако о своих электоральных предпочтениях собеседники корреспондента ТАСС предпочитали не сообщать.

Возможно, такое молчание объясняется обострившимся до начала выборов вопросом с голосованием жителей Левобережья. Апелляционная палата по требованию проевропейских партий обязала ЦИК сократить число избирательных участков для жителей приднестровского региона с 41 до 12. Однако этот вердикт был отменен накануне выборов Высшей судебной палатой.

Кроме того, существовали опасения, что, как и на президентских выборах в прошлом году, на участках для жителей левого берега Днестра сторонники прозападных партий могут устроить провокации. О дополнительных мерах безопасности сообщили и российские миротворцы, на одного из которых на пункте пропуска между Варницей и Бендерами за несколько дней до выборов было совершено нападение. В результате уже с раннего утра на КПП дежурили молдавские и иностранные журналисты, ожидавшие провокаций со стороны сторонников партии "Альянс за объединение с Румынией" (AUR). Но, к счастью, негативного сценария удалось избежать.

Встречные претензии

В свою очередь, в подкупе избирателей из Приднестровья и их организованном подвозе на участки обвиняют своих оппонентов сторонники прозападных партий. На вьезде в Варницу с утра в воскресенье собрались десятки молдавских ветеранов приднестровского конфликта с флагами Молдавии. Некоторые из них вновь надели камуфляж.

Комбатанты записывали в тетрадку номера проезжающих машин, чтобы зафиксировать организованный подвоз избирателей из Приднестровья. "Мы пришли сюда для того, чтобы поддерживать порядок как наблюдатели, чтобы не было никаких нарушений. Потому что из Приднестровья, как раньше было, заранее [привозили] автобусами 30, 40, а то и больше человек", - сказал корреспонденту ТАСС один из комбатантов почтенного возраста, представившийся Дмитрием. Однако, как рассказал другой участник акции, ветераны никуда этот список подавать не собираются, а делают его "только для себя".

В отличие от президентских выборов в прошлом году, когда ветераны блокировали дорогу к участкам для жителей Приднестровья, они были настроены мирно.

Голосование без нарушений

В полдень в молдавских Telegram-каналах появилось сообщение, что доступ на участок для жителей Приднестровья заблокирован в селе Фарладаны. Чтобы попасть туда из Варницы, приходится пересекать границу непризнанной республики и через 15-20 минут езды на автомобиле вновь пересекать другой КПП с Молдавией.

Однако информация о блокировке доступа на участок на подтвердилась. По словам председателя избирательной комиссии Адрианы Венгер, голосование проходило без инцидентов, и к часу дня свою волю выразили порядка 300 человек.

Схожая ситуация наблюдалась на участке в городе Новые Анены, где к 15:00 проголосовали 729 человек, нарушений зафиксировано не было. Как рассказала председатель избирательной комиссии, в дневное время из-за жары наблюдалось затишье, однако ближе к вечеру голосование на участке оживилось.