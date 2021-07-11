Глава МИД КНР заявил, что отношения Китая и РФ за 20 лет выдержали разные угрозы и вызовы

ПЕКИН, 11 июля. /ТАСС/. Отношения Китая и России за прошедшие 20 лет выдерживали различного рода угрозы и вызовы, уверенно продвигались вперед, несмотря на изменения международной обстановки. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И в воскресенье на торжественном приеме в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине по случаю 20-летия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве РФ и Китая.

"За последние 20 лет, руководствуясь договором [о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве], китайско-российские отношения выдерживали различного рода угрозы и вызовы, уверенно продвигались вперед в условиях бурных изменений международной ситуации, всегда сохраняя мощную динамику и достигая новых исторических высот", - сказал глава МИД.

По словам Ван И, стороны уважали, доверяли и поддерживали друг друга, подавая пример великих держав, которые находятся в дружественных отношениях, и соседей, которые ладят друг с другом. Он также отметил, что оба государства всегда уважали выбранный друг другом путь развития в соответствии с национальными особенностями, твердо поддерживали друг друга в защите ключевых интересов, установили высокую степень взаимного политического доверия и стратегического взаимопонимания.

Ван И заявил, что перечень направлений сотрудничества между Китаем и Россией становится все длиннее, темпы развития двустороннего сотрудничества постоянно растут.

"Стороны рассматривают улучшение благосостояния народов двух стран как приоритетное направление развития двусторонних отношений, в полной мере используют взаимодополняющие преимущества, придерживаются принципов открытости и совместного пользования, создают каналы сотрудничества в различных областях", - сказал он. "Перечень [направлений] сотрудничества становится все длиннее, темпы сотрудничества постоянно увеличиваются", - подчеркнул Ван И.

По его словам, за последние 20 лет объем двусторонней торговли вырос в 14 раз. Он также отметил, что за прошедшее время Китай и Россия тесно сотрудничали, подавая пример сохранения мира и отстаивания справедливости.

Глава МИД КНР также указал на то, что две страны выступают против противоправных действий, таких как гегемония и политика силы, полностью выполняют свои международные обязательства, продвигают принципы многосторонности и вносят незаменимый вклад в поддержание существующего миропорядка и решение различных глобальных проблем.

Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве России и Китая был подписан 16 июля 2001 года по итогам переговоров президента Владимира Путина с занимавшим тогда пост председателя КНР Цзян Цзэминем. Срок действия договора составляет 20 лет. 28 июня этого года президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров по видеосвязи объявили о продлении действия договора.