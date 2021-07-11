Явка на выборах в Молдавии к закрытию участков составила 48%

КИШИНЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Явка на прошедших в воскресенье досрочных выборах в парламент Молдавии на момент закрытия участков в 21:00 по местному времени (совпадает с московским) составила 48,1% (1,4 млн). Об этом свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии.

Это немногим меньше, чем итоговая явка на парламентских выборах 2019 года, когда проголосовали 49,22%. На президентских выборах 2020 года в первом туре к урнам пришли 42,7%, а во втором - 52,7%.

Партиям для прохождения в высший законодательный орган необходимо преодолеть барьер в 5%, избирательным блокам - в 7%, независимым кандидатам - в 2%.

Роспуск парламента был инициирован президентом страны Майей Санду, которая стремится сформировать проевропейское правительство и получить контроль над законодательным органом с помощью поддерживающей ее Партии действия и солидарности. Их главным оппонентом выступает Избирательный блок коммунистов и социалистов во главе с экс-президентами Владимиром Ворониным и Игорем Додоном. В целом в выборах принимают участие 20 политических партий, два блока и независимый кандидат.

Участки в воскресенье открылись в 07:00. Явка превысила необходимый порог, и выборы могут считаться состоявшимися. Первые предварительные итоги голосования ЦИК планирует озвучить уже к 22:00.