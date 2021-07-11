Голосование на выборах в парламент Молдавии на участке в Кишиневе прошло без нарушений

КИШИНЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Голосование на досрочных парламентских выборах в Молдавии на участке, расположенном в Экономической академии в Кишиневе, прошло без нарушений в спокойной обстановке. Об этом заявил ТАСС в воскресенье председатель избирательной комиссии Михай Хаки.

"На протяжении сегодняшнего дня выборы на этом участке прошли довольно спокойно, не было нарушений. У нас много представителей партии, наблюдателей, которые не делали никаких замечаний. Не было никаких инцидентов", - сказал он.

По мнению председателя комиссии, выборы прошли хорошо, явка была приблизительно такой же, что и на президентских выборах в прошлом году. Некоторое снижение явки, считает Хаки, вызваны периодом отпусков и пандемией. По его словам, большинство избирателей проголосовали с утра, и очередей в течение дня не наблюдалось.

По предварительным данным ЦИК, к этому времени явка на территории Молдавии составила около 50%, а на парламентских выборах 2019 года - 49,22%. На президентских выборах 2020 года в первом туре к урнам пришли 42,7%, а во втором - 52,7%.

Ранее глава ЦИК Молдавии заявил, что парламентские выборы на территории республики и на зарубежных участках проходят без серьезных нарушений. Генсек Совета Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ, глава миссии наблюдателей Дмитрий Кобицкий отметил, что текущие выборы проходят в более спокойной обстановке, чем президентские в прошлом году.

Досрочные парламентские выборы в Молдавии, которые были инициированы президентом Майей Санду, завершились в воскресенье. Избирательные участки на территории республики закрылись в 21:00 мск. В выборах участвуют президентская Партия действия и солидарности, главным оппонентом которой выступает Избирательный блок коммунистов и социалистов во главе с экс-президентами Владимиром Ворониным и Игорем Додоном, а также еще 20 политических партий. Первые предварительные итоги голосования ЦИК планирует озвучить уже через пару часов после закрытия избирательных участков.