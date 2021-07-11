Коммунисты и социалисты изучают данные о нарушениях на выборах в Молдавии

КИШИНЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Избирательный блок коммунистов и социалистов изучает данные об использовании административного ресурса на досрочных парламентских выборах в Молдавии. Об этом сообщил в воскресенье исполнительный секретарь Партии социалистов Республики Молдова Влад Батрынча после оглашения Центральной избирательной комиссией предварительных итогов волеизъявления.

"Блок коммунистов и социалистов на данный момент обрабатывает всю информацию с избирательных участков, в том числе и те нарушения, которые проходили в рамках этой кампании, такие как использование административных ресурсов и прочего", - сказал он.

Батрынча считает, что прошедшие в молдавский парламент Партия действия и солидарности, Избирательный блок коммунистов и социалистов, а также партия "Шор" должны наладить сотрудничество.

"Уже становится понятно, что в парламент 11-го созыва проходят три политические силы. Их задача - обеспечить адекватное управление страной, обеспечить выход из кризиса", - сказал он.