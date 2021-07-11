Эксперты: партия "Есть такой народ" лидирует на досрочных выборах в Болгарии

СОФИЯ, 11 июля. /ТАСС/. Партия "Есть такой народ", лидером которой является телеведущий Слави Трифонов, возглавила досрочные парламентские выборы в Болгарии.

По данным параллельного подсчета голосов, проведенного социологическим агентством Gallup International, "Есть такой народ" набирает 23,2% голосов избирателей и опережает партию "Граждане за европейское развитие Болгарии" в коалиции с Союзом демократических сил, получивших поддержку 22,9% участников голосования.

БСП на третьей позиции - 14,2%, "Демократическая Болгария" - на четвертом с 13,2%. За "Движение за права и свободы" проголосовало 11,4% болгар. В поддержку гражданской платформы "Встань. Мафия вон" высказалось 5,1% избирателей.

В воскресенье в Болгарии прошли досрочные парламентские выборы, за 240 депутатских мест в 46-м созыве Народного собрания боролись представители 23 партий и коалиций.