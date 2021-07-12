Спецпосланник президента США по климату Керри отправляется с визитом в Москву

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Спецпосланник президента США по климату Джон Керри в понедельник отправляется с рабочим визитом в Москву. Как ожидается, в рамках поездки состоится его встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Керри станет наиболее высоким по рангу представителем нынешней вашингтонской администрации, посетившим РФ. О его предстоящем визите Госдепартамент официально объявил в четверг вечером. В распространенном пресс-службой американского внешнеполитического ведомства сообщении отмечалось, что Керри "посетит Москву 12-15 июля, чтобы обсудить с представителями российского правительства различные пути повышения глобальных амбиций [в вопросе борьбы с изменением] климата". Госдепартамент в ответ на запрос ТАСС пока не предоставил дополнительных деталей относительно графика пребывания американского эмиссара в российской столице.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в пятницу сообщила, что на 12 июля запланирована встреча Лаврова с Керри. Она отметила, что стороны предметно обсудят актуальные вопросы международной климатической повестки дня в контексте подготовки к 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (пройдет в шотландском Глазго в ноябре) и с учетом текущего председательства РФ в Арктическом совете. Предполагается также обмен мнениями относительно национальных приоритетов России и США и "возможностей совместных действий в достижении реалистичных климатических целей, прежде всего в рамках Парижского соглашения 2016 года".

Последняя встреча Лаврова и Керри состоялась в Нью-Дели в апреле текущего года в ходе рабочего визита главы МИД РФ в Индию. 1 июля они провели телефонный разговор, во время которого обсудили российско-американское сотрудничество по климату и договорились в дальнейшем поддерживать интенсивные двусторонние контакты в этой сфере в продолжение итогов саммита РФ - США, состоявшегося в Женеве 16 июня.

Встреча с российским коллегой

13 июля ожидается рабочая встреча Керри и его российского коллеги Руслана Эдельгериева. Как проинформировала ранее пресс-служба спецпредставителя президента РФ по вопросам климата, собеседники обсудят двустороннее и многостороннее сотрудничество в сфере борьбы с климатическими изменениями. Кроме того, планируется обозначить точки соприкосновения российской и американской позиций по поводу правил воплощения в жизнь статьи 6 Парижского соглашения, в особенности лесных климатических проектов. Стороны также затронут роль атомной и водородной энергетики в обеспечении перехода к низкоуглеродному развитию и возможности двустороннего взаимодействия на этом направлении. В марте 2021 года Эдельгериев уже общался с Керри в видеорежиме.

Возможность встречи с американским эмиссаром не исключает также депутат Госдумы, посол доброй воли ООН по Арктике и Антарктике Вячеслав Фетисов. Как рассказал ТАСС парламентарий, помимо прочего, они могли бы обсудить совместные с США проекты в спорте, например хоккейный матч на Северном полюсе.

Область для сотрудничества

Представители руководства США, в том числе президент страны Джо Байден и сам Керри, ранее неоднократно указывали на то, что считают борьбу с изменением климата одной из областей для конструктивного сотрудничества между Вашингтоном и Москвой, несмотря на наличие разногласий в других сферах.

"Огромное значение имеет то, что, хотя у нас с президентом РФ [Владимиром Путиным] есть разногласия, две большие страны могут сотрудничать, чтобы сделать что-то, а в этом случае речь идет о том, что принесет пользу всем", - заявил Байден в апреле на проходившем по инициативе Вашингтона онлайн-саммите по климату. Участие в этой международной конференции принимали несколько десятков мировых лидеров, выступил на ней и президент России. В свою очередь Керри тогда отметил, что, по мнению США, российский лидер изложил прогрессивные идеи, позволяющие работать сообща.

Проблема изменения климата также была включена в повестку российско-американского саммита в Женеве.

Американские СМИ, в частности агентство Associated Press, обращают внимание на то, что визит Керри в Москву состоится на фоне напряженности в отношениях между РФ и США по ряду вопросов. Так, оно отмечает, что поездка пройдет "в то время, когда две страны вступили в стычку из-за атак [на американские компании] с использованием вирусов-вымогателей, в которых обвиняют преступные группировки", якобы действующие на российской территории, из-за чего "Байден подвергается давлению внутри страны" в связи со звучащими в его адрес призывами "наказать Россию за кибератаки". Москва ранее неоднократно опровергала заявления о своей причастности к каким-либо кибернападениям.

Важная тема

Американский лидер с самого начала отнес тему борьбы с изменением климата к числу основных приоритетов своей администрации. О намерении назначить спецпосланником по климату именно Керри, который был одной из ключевых фигур в администрации 44-го президента США Барака Обамы, возглавляя с 2013 по 2017 год Госдепартамент, Байден объявил в ноябре прошлого года - еще до инаугурации в качестве президента.

В должности спецпосланника президента по климату Керри часто совершает зарубежные поездки. В частности, в мае в рамках европейского турне он посетил Италию, Великобританию и Германию, а в апреле - Китай.