Государственное телевидение Кубы показало провластные митинги в стране

ГАВАНА, 12 июля. /ТАСС/. Государственное телевидение Кубы ведет в воскресенье видеотрансляции с митингов в поддержку руководства страны, проходящих в разных городах республики.

В трансляции из города Сьенфуэгос к юго-востоку от Гаваны на митинге насчитывается несколько десятков человек.

Министр иностранных дел острова Бруно Родригес Паррилья опубликовал в Twitter видео демонстрации в Гаване, заявил о "мобилизации народа против кампании империализма против Кубы".

Ранее в воскресенье президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей. Он отметил, что "всегда поддерживавшие блокаду и служившие наемниками империи янки <...> требуют "гуманитарной интервенции", а также поощряют кампании, направленные на распространение идеи о том, что кубинское правительство якобы не может контролировать сложную эпидемиологическую ситуацию на острове.

Ранее в воскресенье в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, к 24 км к югу от Гаваны, в одном из центральных парков собралась группа людей для проведения манифестации. Президент направился в город.