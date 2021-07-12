Блинкен подтвердил позицию предыдущей администрации США по Южно-Китайскому морю

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил озвученную в 2020 году позицию предыдущей вашингтонской администрации, считавшей, что Китай не имеет права претендовать на ресурсы на дне Южно-Китайского моря. Соответствующее заявление распространила в воскресенье пресс-служба Госдепартамента.

"Нигде основанный на правилах порядок в морской сфере не находится под большей угрозой, чем в Южно-Китайском море. КНР продолжает принуждать и запугивать прибрежные государства Юго-Восточной Азии, угрожая свободе судоходства <...>", - утверждал Блинкен. "Соединенные Штаты подтверждают свою политику от 13 июля 2020 года относительно [территориальных] претензий в Южно-Китайском море", - добавил он.

В июле 2020 года Майкл Помпео, который занимал тогда должность госсекретаря, заявил, что американская администрация считает незаконными практически все претензии Пекина на ресурсы на дне Южно-Китайского моря. Он напомнил, что в июле 2016 года международный трибунал, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, по иску Филиппин вынес решение о том, что претензии Китая на территории в Южно-Китайском море являются безосновательными.

Пекин на протяжении десятилетий ведет спор с несколькими странами региона по поводу территориальной принадлежности целого ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша и Хуанъянь (риф Скарборо). В спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. С конца 2013 года Китай проводит масштабные гидротехнические и строительные работы по созданию искусственных островов, а также расширению и освоению этих территорий. Вашингтон обвиняет Пекин в милитаризации Южно-Китайского моря. КНР такие выводы отвергает.