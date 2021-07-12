В Грузии задержали пятого человека за избиение журналиста

ТБИЛИСИ, 12 июля. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии задержали пятого человека по обвинению в избиении оператора грузинского телеканала "ТВ Пирвели" Александра Лашкаравы на митинге противников ЛГБТ-сообщества, который состоялся 5 июля. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе МВД.

"Сотрудники департамента полиции Тбилиси МВД в результате проведенных оперативно-следственных мероприятий по факту воспрепятствования профессиональной журналистской деятельности с угрозой насилия, насилием <...> задержали еще одного человека 1992 года рождения Д.К.", - сказано в сообщении.

В МВД добавили, что обвиняемый напал на съемочную группу "ТВ Пирвели", в состав которой входил и Лашкарава, во время погрома офиса неправительственной организации "Стыдно". Ранее сообщалось о задержании четырех человек.

Лашкараву, которого 8 июля выписали из больницы, куда он попал после инцидента, нашли мертвым в воскресенье утром в собственном доме. Смерть оператора вызвала широкий резонанс в грузинском обществе. В тот же день состоялся массовый митинг у парламента с требованием отставки правительства. Митингующие дали время премьер-министру Ираклию Гарибашвили до 12:00 (11:00 мск) понедельника, чтобы он принял решение об отставке.

Нападение на журналистов

Организация "Тбилиси прайд", защищающая права представителей ЛГБТ-сообщества, 5 июля планировала устроить в Тбилиси марш. Против этого категорически выступили защитники традиционных ценностей, которые с утра стали собираться на проспекте Руставели. Позже они переместились к зданию парламента, где наиболее агрессивно настроенные лица стали нападать на журналистов, обвиняя их в поддержке представителей секс-меньшинств. Пострадали более 50 представителей СМИ. По делу об избиении журналистов полиция задержала 20 человек.