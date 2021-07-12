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Главы МИД ЕС обсудят действия по Афганистану после вывода оттуда сил США и НАТО

На министерской встрече в Брюсселе также рассмотрят ситуации на Ближнем Востоке, в Ливане и Эфиопии

БРЮССЕЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Министры иностранных дел Евросоюза обсудят действия сообщества по Афганистану после вывода оттуда западных военных контингентов. Об этом заявил в понедельник глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на заседание Совета ЕС на уровне глав МИД в Брюсселе.

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"Мы рассмотрим действия, которые ЕС должен предпринять после завершения вывода западных войск из Афганистана", - сообщил он, не уточняя деталей.

По его словам, на министерской встрече в Брюсселе также будет рассмотрена ситуация на Ближнем Востоке, в Ливане и Эфиопии. Министры обсудят влияние новых технологий на международную повестку и процесс подготовки новой внешнеполитической концепции Евросоюза "Стратегический компас ЕС".

США и НАТО начали вывод своих войск из Афганистана 29 мая этого года после 20 лет военного присутствия в стране.

В начале июля движение "Талибан" (запрещено в РФ) взяло под контроль районы Афганистана вдоль границ с пятью странами - Ираном, Таджикистаном, Туркменией, КНР и Пакистаном - на фоне вывода войск западной коалиции. Как заявил новый командующий ВС Афганистана генерал Вали Мохаммад Ахмадзай, приоритетом для армии является защита от талибов основных городов страны, пограничных переходов и шоссе. По его словам, главари "Талибана" намерены сначала перерезать основные дороги, по которым идет подвоз товаров, а затем развернуть наступление на города и районы.

Начальник объединенного штаба Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Анатолий Сидоров сообщил в интервью RT, что граничащему с Афганистаном Таджикистану нужна техническая помощь, но необходимости в привлечении коллективных сил ОДКБ для охраны таджикско-афганской границы нет. В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет принимать никаких мер, пока обострение обстановки в Афганистане не оказывает влияния на ситуацию на территории союзников Москвы.

Теги
АфганистанСШАБоррель, Жозеп
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