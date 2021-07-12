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Глава МИД ФРГ заявил, что КНР использует финансовые ресурсы для усиления влияния в мире

ЕС должен предложить альтернативу проекты странам, где активно действует китайская сторона, отметил Хайко Маас

БРЮССЕЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Китай использует экономические и финансовые возможности для усиления политического влияния в мире, ЕС должен предложить альтернативу и свои проекты странам, где активно действует китайская сторона. Об этом заявил в понедельник глава МИД ФРГ Хайко Маас по прибытии на встречу министров иностранных дел ЕС.

"Мы видим, как Китай использует везде в мире имеющиеся у него в распоряжении экономические и финансовые средства для усиления влияния, в том числе политического влияния. Здесь нечего сетовать, но нам нужно предложить собственную альтернативу", - сказал он, отметив, что это касается стран Восточной Европы, Центральной Азии, Африки, Латинской Америки. "Мы должны выступить с конкретными предложениями, конкретными проектами. Это мы должны тесно согласовывать с США. Сейчас настало время действовать не только на словах, но и на деле", - считает Маас.

В свою очередь его коллега из Люксембурга Жан Ассельборн назвал Китай "вызовом для Европы, вызовом для Америки", но высказался против враждебной линии ЕС в отношении Пекина. По его мнению, Евросоюз должен в большей степени руководствоваться собственными интересами на основе общих ценностей и с учетом ситуации с правами человека в КНР.

Теги
КитайМаас, Хайко
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