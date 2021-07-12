Новых членов испанского правительства привели к присяге

МАДРИД, 12 июля. /ТАСС/. Новые члены правительства Испании принесли в понедельник присягу перед королем Филиппом VI. Церемония состоялась в резиденции монарха во дворце "Сарсуэла". Ее трансляцию вел телеканал 24 Oras.

Коалиционное правительство страны было сформировано в январе прошлого года. 10 июля премьер-министр Педро Санчес сообщил о решении провести серьезные кадровые перестановки в кабмине. В частности, глава правительства сменил ряд министров, в том числе руководителя МИД. Теперь внешнеполитическое ведомство страны будет возглавлять Хосе Мануэль Альбарес, занимавший прежде пост посла королевства в Париже.

Все новые министры во время принесения присяги поочередно, положив руку на конституцию Испании, пообещали "преданно исполнять свои обязанности" и хранить верность королю и основному закону страны.