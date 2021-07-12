Глава МИД Белоруссии заявил, что границы с Украиной открыты для туристов и бизнеса

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что закрытие границы с Украиной - это мера для противодействия организованной преступности, но это не означает, что они закрыты для туристов, обычных граждан и бизнеса.

"Для туристов, для обычных граждан границы открыты. То, что было сказано, что мы закрываем границы, означает, что с учетом тех событий, которые имели место последние дни, а здесь от фактов никуда не уйти, я имею в виду то, что было показано по телевидению в последнее время, с оружием, с организацией террористических актов, анархистами и так далее, все это заставляет нас более пристально смотреть на охрану наших границ", - сказал министр в интервью телеканалу RT, распространенному в понедельник.

Он подчеркнул, что закрытие границы "не означает, что существуют какие-то препятствия для бизнеса, для туризма или для перемещения обычных граждан". "Но то, что касается противодействия организованной преступности, попыток организовать здесь террористические акты, - здесь мы будем принимать самые жесткие меры", - подчеркнул Макей.

В начале июля президент Александр Лукашенко заявил, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной, отметив, что огромное количество оружия поступает из этой страны в Белоруссию. МИД Украины назвал заявления Лукашенко о перевозке в Белоруссию оружия предполагаемыми террористами с территории Украины инсинуациями.