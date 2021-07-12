Китай выразил протест из-за заявлений США по Южно-Китайскому морю

ПЕКИН, 12 июля. /ТАСС/. Китай выразил недовольство и решительный протест, после того как США подтвердили озвученную предыдущей вашингтонской администрацией позицию, что КНР якобы не имеет права претендовать на ресурсы на дне Южно-Китайского моря. Об этом в понедельник на регулярном брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Заявление Соединенных Штатов противоречит объективным фактам относительно вопроса Южно-Китайского моря, подрывает нормы международного права, противоречит публичным обещаниям США придерживаться нейтральной позиции в вопросе Южно-Китайского моря, подрывает мир и стабильность в регионе", - сказал он.

"Это крайне безответственно. Китай выражает крайнее недовольство и выражает решительный протест в связи с этим", - указал дипломат.

В воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил оглашенную в 2020 году позицию предыдущей вашингтонской администрации, считавшей, что Китай не имеет права претендовать на ресурсы на дне Южно-Китайского моря. Как утверждал он, "КНР продолжает принуждать и запугивать прибрежные государства Юго-Восточной Азии, угрожая свободе судоходства".

В июле 2020 года Майкл Помпео, который занимал тогда должность госсекретаря, заявил, что американская администрация считает незаконными практически все претензии Пекина на ресурсы на дне Южно-Китайского моря. Он напомнил, что в июле 2016 года международный трибунал, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, по иску Филиппин вынес решение о том, что претензии Китая на территории в Южно-Китайском море являются безосновательными.

Пекин на протяжении десятилетий ведет спор с несколькими странами региона по поводу территориальной принадлежности целого ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша и Хуанъянь (риф Скарборо). В спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. С конца 2013 года Китай проводит масштабные гидротехнические и строительные работы по созданию искусственных островов, а также расширению и освоению этих территорий. Вашингтон обвиняет Пекин в милитаризации Южно-Китайского моря. КНР такие выводы отвергает.