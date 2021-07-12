В Турции рассчитывают на скорое проведение сирийского Конституционного комитета

АНКАРА, 12 июля. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Турция рассчитывает, что шестой раунд сирийского Конституционного комитета будет проведен в самое ближайшее время. Об этом сообщил в понедельник корреспонденту ТАСС дипломатический источник в Анкаре.

"В ходе контактов с делегациями России и Ирана в рамках [16-й встречи в астанинском формате по Сирии] подробно обсуждались политический процесс и события, связанные с гуманитарной ситуацией. Мы подчеркнули важность увеличения гуманитарной помощи Сирии, также указали на нарушения режима прекращения огня в Идлибе. Мы также заявили о своем ожидании, что шестой раунд Конституционного комитета должен быть проведен как можно скорее, чтобы продвинуть политический процесс. Рассчитываем, что режим [президента Сирии Башара Асада] будет действовать в соответствии с правилами и принципами работы Комитета", - сказал собеседник агентства.

По словам диписточника, в ходе переговоров в Нур-Султане "было подчеркнуто значение, которое [Турция] придает территориальной целостности и политическому единству Сирии". "Было привлечено внимание к попыткам совершить незаконные действия, которые предпринимались под предлогом борьбы с терроризмом, особенно к направленным против мирных жителей атакам РПК / СНС [признанные Анкарой террористическими организациями Рабочая партия Курдистана и "Силы народной самообороны"]", - добавил источник.

Турция также ожидает, что "Астанинский процесс будет и дальше способствовать сохранению спокойствия на местах и принесет ощутимые результаты в политический процесс".

Шестнадцатая международная встреча по Сирии в астанинском формате проходила в столице Казахстана 7-8 июля. По итогам встречи переговорщики решили провести очередной раунд консультаций по Сирии в астанинском формате до конца текущего года в Нур-Султане с учетом эпидемиологической ситуации. Также прошедшая встреча вернула надежду, что трехсторонний саммит Россия - Иран - Турция в Тегеране, проведение которого откладывалось из-за пандемии, может состояться в ближайшей перспективе.

По итогам консультаций в столице Казахстана страны-гаранты подтвердили договоренность провести эту трехстороннюю встречу на высшем уровне, как только позволит эпидемиологическая ситуация в мире.