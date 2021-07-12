В МИД Белоруссии заявили, что власти страны будут уделять внимание работе иностранных НПО

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Власти Белоруссии и впредь будут уделять пристальное внимание работе иностранных неправительственных организаций (НПО) в республике. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

"Принято соответствующее решение о закрытии ряда иностранных неправительственных организаций в Беларуси, это касается различных политических фондов, партийных фондов, например Германии, ряда НПО Соединенных Штатов Америки <…>. Поэтому мы намерены впредь уделять серьезное внимание работе иностранных неправительственных организаций в Беларуси", - заявил министр в интервью телеканалу RT, распространенному в понедельник. По его словам, есть "ряд организаций, которые под благовидными предлогами пытались и пытаются обосноваться здесь (в Белоруссии) с какими-то деструктивными целями".

"Как рассмотреть сущность этих организаций - это уже другой вопрос. Это очень важная задача, в первую очередь, конечно, специальных служб. И должен признать, что поствыборная ситуация прошлого года является в определенной мере следствием того, что наши спецслужбы, наверное, просмотрели активность вот этих деструктивных организаций, которые попытались организовать соответствующий переворот в Беларуси", - сказал Макей.

По его словам, в Белоруссии создана очень четкая система мониторинга деятельности организаций и контроля их финансирования. "События прошлого года, скажем, научили нас еще более жестко смотреть на эти вещи. И предпринят ряд шагов по ограничению деятельности подобного рода деструктивных организаций в Беларуси. Это и на законодательном уровне. И с учетом того, что против Беларуси были введены санкции", - отметил он.