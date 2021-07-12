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СМИ: более 18 млн человек в Афганистане срочно нуждаются в гуманитарной помощи

Исполняющий обязанности министра финансов Афганистана Халид Паинда сообщил, что правительство страны намерено выделить более $250 млн на борьбу с гуманитарным кризисом

ТЕГЕРАН, 12 июля. /ТАСС/. Более 18 млн из 38 млн жителей Афганистана остро нуждаются в срочной гуманитарной помощи. Об этом сообщило в понедельник агентство The Khaama Press со ссылкой на совместное заявление правительства Афганистана и миссии ООН в этой стране, в котором они призвали мировое сообщество оказать такую помощь афганцам, чтобы предотвратить гуманитарный кризис.

Как указывает агентство, в Афганистане примерно треть детей в возрасте до пяти лет страдают от серьезного недоедания в условиях военных действий, засухи и пандемии коронавируса. При этом работники гуманитарных организаций в стране подвергаются нападениям, их убивают.

Исполняющий обязанности министра финансов Афганистана Халид Паинда сообщил, что правительство страны намерено выделить более $250 млн на борьбу с гуманитарным кризисом, и призвал к международной помощи.

На днях официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что ситуация в Афганистане вызывает все большее беспокойство.

Ситуация в области безопасности в Афганистане значительно ухудшилась с апреля нынешнего года после заявления президента США Джо Байдена о завершении операции американских ВС в республике. По состоянию на 6 июля США более чем на 90% завершили процесс вывода своих войск. Также свои контингенты из Афганистана выводят другие государства НАТО и их партнеры. На фоне этого движение "Талибан" (запрещено в РФ) наращивает темпы наступления по целому ряду направлений. На данный момент несколько десятков районов находятся под контролем талибов, захвативших также ряд ключевых погранпереходов на границах с Таджикистаном, Ираном и Пакистаном. Кабул планирует массированное контрнаступление на сторонников движения.

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