Новый глава МИД Испании спрогнозировал дипломатический кризис из-за пандемии

МАДРИД, 12 июля. /ТАСС/. Новый глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес полагает, что без должного урегулирования пандемия нового коронавируса может спровоцировать дипломатический кризис. Соответствующее заявление руководитель внешнеполитического ведомства, вступивший в должность в понедельник, сделал во время символической передачи министерского портфеля от его предшественницы на посту Аранчи Гонсалес Лаи.

Коалиционное правительство страны было сформировано в январе прошлого года. 10 июля премьер-министр Педро Санчес сообщил о решении провести серьезные кадровые перестановки в кабмине. "Я полностью разделяю его политический проект, его цели и идеалы", - сказал Альбарес.

"Никогда раньше мы не переживали кризис в области здравоохранения, который перерос в экономический кризис, в социальный кризис, и, если мы не урегулируем его должным образом, это может обернуться дипломатическим кризисом из-за дисбаланса, который может возникнуть вокруг вакцин", - подчеркнул новый глава МИД королевства. Он также заверил, что планирует укрепить отношения Мадрида с Марокко - "большим другом" Испании.

Альбарес родился в 1972 году. Ранее он работал послом Испании в Париже, консулом королевства в Колумбии, работал в представительстве страны при Организации экономического сотрудничества и развития, занимал другие посты в МИД.