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В Армении назначили нового руководителя Следственного комитета

Должность занял Аргишти Карамян

ЕРЕВАН, 12 июля. /ТАСС/. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян подписал решение правительства о назначении председателем Следственного комитета страны Аргишти Карамяна. Решение в понедельник опубликовано на правительственном портале.

"Руководствуясь законом "О Следственном комитете Республики Армения", правительство Армении принято решение о назначении Аргишти Карамяна на должность председателя Следственного комитета", - говорится в документе.

Ранее в понедельник Пашинян подписал решение о увольнении руководителя комитета Айка Григоряна. Карамян возглавлял Службу национальной безопасности Армении с июня по октябрь 2020 года.

Теги
АрменияПашинян, Никол Воваевич
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