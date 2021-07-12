Украина призвала Венгрию согласовывать всю направляемую в Закарпатье помощь

КИЕВ, 12 июля. /ТАСС/. Состав и объем помощи правительства Венгрии общине этнических венгров в Закарпатье должны проходить согласование с властями Украины. Об этом заявил в понедельник заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

Замглавы МИД выразил сожаление, что Венгрия "не всегда считает нужным контактировать с украинской стороной" по данному вопросу. "Сейчас у нас создается впечатление, что позиция Венгрии меняется. Мы видим увеличение открытости, но о полной прозрачности пока говорить еще рано. Поэтому и возникают вопросы, в том числе и у правоохранительных органов и спецслужб, о деятельности некоторых фондов, направлений использования денег, легальности их перевода из-за границы", - прокомментировал он агентству Укринформ журналистское расследование о предоставлении общине Закарпатья крупных денежных грантов.

Бондар напомнил, что в прошлом году Киев на заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству договорился с Будапештом о предоставлении информации о всех программах, которые Венгрия реализует на Украине. "Часть информации мы получили, но она неполная, поэтому и возникают информационные поводы для исследований", - отметил он.

По мнению дипломата, Украине следует принимать меры, чтобы "возможные влияния венгерской стороны в Закарпатье не превращались в элемент угрозы национальной безопасности". "Но, подчеркиваю, здесь никоим образом не идет об ограничении или создании определенных препятствий для развития национальных меньшинств, напротив, это надо вводить в законные рамки и строить на основе таких программ мосты дружбы, а не находить основания для ссор", - пояснил он.

На прошлой неделе журналисты программы "Схемы", которая является совместным проектом "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (в РФ признано иноагентом) и украинского Первого национального телеканала, обнародовали расследование деятельности государственных фондов Венгрии в Закарпатье. Согласно расследованию, венгерская община получила от Будапешта свыше 3 млрд гривен (около $109 млн) с 2011 по 2020 годы. Более половины грантов были потрачены на содержание образовательных учреждений, образовательные программы и путешествия, учебники и возведение школ и детсадов в Закарпатье.