СМИ: командующий силами США в Афганистане Миллер передал полномочия генералу Маккензи

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Покидающий свой пост командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал-лейтенант Остин Скотт Миллер передал полномочия главе Центрального командования ВС США генералу Кеннету Маккензи. Об этом сообщил в понедельник афганский телеканал 1TV.

По сведениям канала, соответствующая церемония состоялась в понедельник в афганской столице Кабуле.

Ранее о намерениях Миллера, который руководил американскими силами в Афганистане с августа 2018 года, в понедельник покинуть свой пост информировал телеканал NBC со ссылкой на представителей Министерства обороны США.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. По состоянию на 6 июля США более чем на 90% завершили процесс вывода своих войск. На этом фоне в Афганистане наблюдается ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) наращивают темпы наступления по ряду направлений.