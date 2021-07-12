Власти Йоханнесбурга объявили центр города запретной для посещения зоной

ПРЕТОРИЯ, 12 июля. /ТАСС/. Власти крупнейшего в ЮАР мегаполиса Йоханнесбурга призвали в понедельник водителей и жителей не посещать центральную часть города, так как протестующие против заключения в тюрьму бывшего президента страны Джейкоба Зумы соорудили на дорогах многочисленные баррикады. Об этом сообщила местная телекомпания INCA.

Представитель полиции Йоханнесбурга Уэйн Миннар заявил, что центральные районы города закрыты для посещения. С утра крупные беспорядки, сопровождающиеся погромами магазинов, офисов и многочисленными поджогами, захлестнули две провинции ЮАР - столичную Гаутенг и родную для Зумы Квазулу-Наталь, нормальное течение жизни нарушено в городах Дурбан, Питермарицбург, Йоханнесбург, а также в столице страны Претории. Как передает INCA, полиция не справляется с ухудшающейся ситуацией. Правительство ЮАР приняло решение направить на улицы крупнейших городов Гаутенга и Квазулу-Наталь воинские части для поддержки полиции.

Между тем старший корреспондент телеканала INCA Дейсен Татиа на своей странице в Twitter сообщил, что в понедельник в пригороде Йоханнесбурга Фениксе местные жители убили пять мародеров. Люди говорят, что вынуждены сами защищаться от бандитов, отметил Татиа. По официальным данным, с субботы во время беспорядков погибли семь человек, в основном охранники магазинов. Около 300 участников акций протеста арестованы.

С пятницы сторонники заключенного 8 июля в тюрьму бывшего главы государства начали перекрывать в провинции Квазулу-Наталь основные дороги. Они объявили о начале кампании "Свободу Зуме", чтобы добиться его скорейшего освобождения, и призвали население провинции присоединяться к их акциям протеста. Демонстрации повсеместно перерастают в беспорядки. Толпы молодых людей жгут на дорогах машины, преимущественно грузовики, грабят магазины, совершают акты вандализма. С субботы грабежи распространились на провинцию Гаутенг, на территории которой расположены Йоханнесбург и Претория.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса выступил 11 июля по национальному телевидению с обращением по поводу третьей волны коронавируса. Одновременно глава государства высказался по поводу беспорядков, которые в последние дни сопровождали акции протеста против тюремного заключения Джейкоба Зумы. Он заявил, что "все участники беспорядков будут найдены, арестованы и предстанут перед судом".