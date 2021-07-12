Полиция Бразилии расследует возможное попустительство коррупции со стороны президента

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 июля. /ТАСС/. Федеральная полиция Бразилии проведет расследование в отношении президента страны Жаира Болсонару по подозрению в попустительстве коррупции при закупке индийской вакцины от коронавируса Covaxin. Об этом сообщает в понедельник газета Folha de S.Paulo .

Как уточняет издание, следствие открыто по ходатайству Генеральной прокуратуры страны и с санкции Федерального верховного суда (STF) - высшей судебной инстанции южноамериканской республики. Расследованием займется подразделение, которое уполномочено проводить оперативные мероприятия в отношении лиц, пользующихся неприкосновенностью. В начале июля оно по поручению Минюста Бразилии открыло дело в связи с появившейся информацией о коррупции при закупке вакцин. На тот момент отмечалось, что в деле не было подозреваемых, по должности обладающих иммунитетом от полицейского разбирательства. Параллельное расследование инициировала также прокуратура столичного Федерального округа.

В конце июня в распоряжение газеты O Estado de S. Paulo попали секретные депеши посольства Бразилии в Индии. Согласно этим телеграммам, первоначальная стоимость препарата составляла $1,34 за одну дозу, а в соответствии с контрактом, подписанным Минздравом, эта сумма выросла до $15 за дозу. Как сообщило издание, сотрудники бразильского министерства, принимавшие участие во внутриведомственных процедурах по закупке Covaxin, обращали внимание на непривычно оперативное рассмотрение этого вопроса и сообщали о давлении на них со стороны третьих лиц.

В связи с публикацией несколько бразильских сенаторов обратились в высшую судебную инстанцию страны с требованием начать расследование в отношении президента Жаира Болсонару. Главу государства, который, как утверждается, был в курсе опасений чиновников Минздрава насчет коррупционной составляющей закупки, подозревают в преступном бездействии при заключении контракта. Как утверждается, к заключению контракта на приобретение Covaxin по завышенным ценам через сингапурский офшор причастен депутат Рикарду Баррус, являющийся лидером проправительственной коалиции в парламенте страны.

На этом фоне Минздрав страны временно приостановил реализацию контракта на закупку вакцины, выпускаемой индийской компанией Bharat Biotech.