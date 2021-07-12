Изображение Маленького принца будет фигурировать на самолетах на параде в Париже

ПАРИЖ, 12 июля. /ТАСС/. Штаб ВВС Франции сообщил в понедельник, что изображение Маленького принца, знаменитого литературного персонажа Антуана де Сент-Экзюпери, будет фигурировать на самолетах пилотажной группы Patrouille de France во время парада в день Национального праздника, 14 июля. Пролет авиации пройдет над Елисейскими Полями, по которым во время парада движутся пешие и моторизованные колонны войск. Patrouille de France открывают парад техники.

В этом году Франция отмечает 75-ю годовщину публикации в стране литературного произведения Сент-Экзюпери, быстро ставшего популярным во всем мире. Использование образа Маленького принца - "это дань памяти и уважения к всемирно известному писателю, к тем универсальным гуманитарным ценностям, которые защищал Антуан де Сент-Экзюпери, пионер авиации и борец за свободу Франции", говорится в заявлении штаба ВВС страны. Это обращение выпущено совместно с Фондом Антуана де Сент-Экзюпери.

На вертикальное оперение десяти самолетов Alpha Jet пилотажной группы Patrouille de France будет нанесено изображение, созданное по мотивам знаменитых акварелей - иллюстраций к "Маленькому принцу". Это одетый в зеленый костюмчик мальчик с развевающимися светлыми волосами, который стоит на фоне звездного неба.

По своему суммарному тиражу знаменитое произведение Сент-Экзюпери уступает только Библии. Книга издана на 458 языках и диалектах. Последним стало в этом году издание перевода на редком франко-контийском языке, распространенном на части территории Франции и Швейцарии.