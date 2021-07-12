Президент Кубы заявил, что власти не считают характер протестов в стране мирным

ГАВАНА, 12 июля. /ТАСС/. Выступления, прошедшие в воскресенье в разных городах Кубы, нельзя назвать "мирным протестом", многие действия их участников преступны. Соответствующее заявление в эфире государственного телевидения страны сделал в понедельник президент Кубы Мигель Диас-Канель.

"Это были преступники. <...> У нас есть масса форм манифестаций, даже для несогласных с курсом страны. Но вчера не было "мирного протеста", мы видели, как они громили магазины и выносили не еду, она их не интересует, а технику. Видели атаки на полицию", - заявил президент.

Он отметил, что до выступлений при участии США против деятельности властей Кубы была развернута масштабная информационная кампания в соцсетях с целью разделить общество. Из-за этого, по его словам, даже граждане со справедливыми требованиями к руководству республики поддались на провокации.

Диас-Канель заявил, что вдохновители протестов на Кубе выбрали для их организации момент, когда страна проходит один из тяжелейших этапов пандемии коронавируса.

"Жестоко и бесчеловечно то, что был выбран момент, когда страна переживает наихудший сценарий пандемии. Они поставили под угрозу жизни и усилия тысяч кубинцев по борьбе со вспышками COVID-19", - сказал глава государства.

Усиление эпидемии

Кроме того, Диас-Канель заявил, что медики Кубы спасают жизни людей в условиях расширения эпидемии коронавируса, которая отмечается в карибской стране в последнее время.