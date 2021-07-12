Президент Кубы заявил, что власти не считают характер протестов в стране мирным

ГАВАНА, 12 июля. /ТАСС/. Выступления, прошедшие в воскресенье в разных городах Кубы, нельзя назвать "мирным протестом", многие действия их участников преступны. Соответствующее заявление в эфире государственного телевидения страны сделал в понедельник президент Кубы Мигель Диас-Канель.
"Это были преступники. <...> У нас есть масса форм манифестаций, даже для несогласных с курсом страны. Но вчера не было "мирного протеста", мы видели, как они громили магазины и выносили не еду, она их не интересует, а технику. Видели атаки на полицию", - заявил президент.
Он отметил, что до выступлений при участии США против деятельности властей Кубы была развернута масштабная информационная кампания в соцсетях с целью разделить общество. Из-за этого, по его словам, даже граждане со справедливыми требованиями к руководству республики поддались на провокации.
Диас-Канель заявил, что вдохновители протестов на Кубе выбрали для их организации момент, когда страна проходит один из тяжелейших этапов пандемии коронавируса.
"Жестоко и бесчеловечно то, что был выбран момент, когда страна переживает наихудший сценарий пандемии. Они поставили под угрозу жизни и усилия тысяч кубинцев по борьбе со вспышками COVID-19", - сказал глава государства.
Усиление эпидемии
Кроме того, Диас-Канель заявил, что медики Кубы спасают жизни людей в условиях расширения эпидемии коронавируса, которая отмечается в карибской стране в последнее время.
По его словам, на Кубе уровень смертности от ковида значительно меньше, чем тот, который отмечается в других странах мира. Президент отметил, что это результат работы медработников и ученых, которые занимаются разработкой вакцин против коронавируса.
Диас-Канель признал, что ситуация с пандемией на Кубе весьма сложная, она выражается в росте числа инфицированных и умерших в результате заражения COVID-19. В то же время он призвал население страны "не отчаиваться и способствовать повышению эффективности кампании вакцинации, не забывая при этом о личной ответственности за [соблюдение санитарно-эпидемических мер]".
Таким образом Диас-Канель отреагировал на произошедшие в воскресенье на Кубе беспорядки, участники которых, в том числе, указывали на нехватку медикаментов и неэффективность мер по борьбе с коронавирусом. С начала месяца на острове регистрируются антирекорды по числе инфицированных ковидом. По официальным данным, в республике выявлено более 231 тыс. случаев заражения вирусом, более 1,4 тыс. человек умерли.
В воскресенье государственное телевидение Кубы проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. До этого в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 24 км к югу от Гаваны, начались массовые манифестации. Туда направился президент страны Мигель Диас-Канель.
Глава государства призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей, а распространение идей о потере правительством контроля над ситуацией поощряют "поддерживавшие блокаду и служившие наемниками империи янки".