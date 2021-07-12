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Байден заявил, что власти Кубы должны уважать право на мирный протест

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Право кубинцев на мирный протест и определение своего будущего должны уважаться. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении президента США Джо Байдена.

"Мы поддерживаем кубинский народ и их громкий призыв к свободе и избавлению от тисков пандемии, а также от десятилетий репрессий и экономических страданий, которым он подвергался со стороны авторитарного режима. Кубинский народ смело отстаивает основные и универсальные права, - считает Байден. - Эти права, включая право на мирный протест и право свободно определять свое будущее, должны уважаться. США призывают кубинский режим услышать свой народ и служить его нуждам в этот важный момент, а не обогащаться".

Теги
СШАКубаБайден, Джо
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