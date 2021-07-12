Керри приветствовал готовность России работать по климатической повестке

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Спецпосланник президента США по климату Джон Керри выразил удовлетворение готовностью России работать по климатической повестке.

"Мы довольны тем, что Россия приняла участие в саммите и тем, что Россия готова предпринимать дополнительные шаги", - сказал он на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.

"Мы убеждены, что у нас есть пространство для взаимодействия в этой сфере, чтобы, возможно, открыть даже лучшие возможности для сотрудничества по другим вопросам по мере того, как мы взаимодействуем", - подчеркнул Керри.

Он указал, что на повестке дня сегодняшних переговоров с Лавровым лежат конструктивные предложения, которые необходимо проработать. "Надеюсь, что это станет началом и новым усилием перед конференцией в Глазго", - добавил Керри.

"Встреча в Глазго - это последняя надежда на то, что страны соберутся вместе и сделают то, о чем говорят нам ученые. В докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата за 2018 год говорилось, что у нас осталось 12 лет, чтобы принять решения, которые позволят избежать худших последствий климатического кризиса. И три года уже прошло. Теперь есть десять лет. Это значит, что надо начинать прямо сейчас", - указал он.

США и России как странам, находящимся в числе лидеров по выбросам парниковых газов, необходимо действовать вместе по вопросам изменения климата, отметил Керри.

"Суть в том, чтобы уделять отдельное внимание связанным с климатом проблемам. Это очень важно, нам очень нужно действовать вместе. США занимают второе место в мире по объему выброса парниковых газов, Россия четвертая. Мы являемся частью тех двадцати стран, на которые приходятся 80% всех выбросов. И то, что мы предпримем именно сейчас, будет критически важно", - сказал спецпосланник.

Он подчеркнул, что сотрудничество Вашингтона и Москвы по климату должно развиваться, несмотря на существующие разногласия. Как отметил спецпосланник американского президента, США довольны, что президент России Владимир Путин принял участие в проходившем по инициативе Вашингтона онлайн-саммите по климату в апреле, а также считают, что саммит РФ - США в Женеве прошел конструктивно и имел важное значение для двух стран.

Керри обратил особое внимание на роль России в Арктике, в том числе как действующего председателя Арктического совета. "Арктика тает более быстрыми темпами, чем фиксировалось раньше, быстрее всего в мире", - заметил он.

В ноябре в Глазго пройдет 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Как заявил ранее британский премьер Борис Джонсон, COP-26 должна привести к реальным сдвигам в борьбе с проблемой глобального потепления и не сводиться к пустым обещаниям.