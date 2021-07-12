Иран ведет переговоры об освобождении удерживаемых в США своих граждан

ТЕГЕРАН, 12 июля. /ТАСС/. Иран проводит переговоры с США по вопросу об удерживаемых там своих гражданах. Об этом заявил в понедельник в Тегеране официальный представитель МИД Исламской Республики Саид Хатибзаде.

"Вопрос об освобождении иранских заключенных в США и некоторых других западных странах, которые были захвачены под ложными предлогами, всегда был в центре нашего внимания, - цитирует агентство IRNA заявление Хатибзаде на пресс-брифинге в МИД Ирана. - Министр иностранных дел [Ирана Мохаммад Джавад Зариф] уже давно предлагал обмен всех иранских и американских заключенных друг на друга. Администрация [президента США Джо] Байдена также занималась этим вопросом с самого начала. По данному поводу ведутся переговоры, и, если переговоры завершатся, об этом будет сообщено позже".

Хатибзаде сделал это заявление в ходе обсуждения последнего ежеквартального отчета о деятельности МИД, который представило в меджлис (парламент) Ирана уходящее правительство президента Хасана Роухани. В ближайшее время должно быть сформировано правительство президента Эбрахима Раиси, избранного 18 июня этого года.

Хатибзаде не уточнил, в какой форме ведутся переговоры. В июне этого года в меджлис поступил проект постановления о запрете любых переговоров с США. Ранее Хатибзаде говорил, что Иран не ведет прямого диалога с США по вопросу об обмене заключенными. По его словам, Тегеран получал послания со стороны США через посольство Швейцарии, которое представляет интересы Вашингтона, о готовности американцев работать в этом направлении.