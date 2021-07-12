Глава СЕНТКОМ США считает, что талибы встретят серьезное сопротивление в Кабуле

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. "Талибан" (движение запрещено в РФ) преследует цель военной победы над афганским правительством. Такие высказывания главы Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США генерала Кеннета Маккензи приводит в понедельник газета The Washington Post. Маккензи прибыл в Кабул, чтобы принять полномочия по руководству американским контингентом от командующего войсками США и НАТО генерал-лейтенанта Остина Скотта Миллера.

"Маккензи заявил журналистам, что, по его мнению, "Талибан" стремится одержать военную победу над афганским правительством, учитывая последние победы в ходе сражений во многих частях страны. <...> Однако генерал ожидает, что боевики столкнутся с серьезным сопротивлением в Кабуле, отметив, насколько крупнее и сложнее город с шестимиллионным населением и его оборона стали по сравнению с тем, когда в 1990-е годы талибы были у власти", - пишет издание.

"Я думаю, что столицы провинций находятся в опасности, мы увидим, как это произойдет в ближайшие несколько недель. Афганцы полны решимости упорно сражаться за столицы этих провинций", - сказал он.

Вместе с тем, считает генерал, если "Талибан" не сможет свергнуть центральное правительство, то пойдет туда, где встретит наименьшее сопротивление и рассмотрит вопрос политического урегулирования с афганскими властями.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. По состоянию на 6 июля США более чем на 90% завершили процесс вывода своих войск. На этом фоне в Афганистане наблюдается ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что боевики радикального движения "Талибан" наращивают темпы наступления по ряду направлений.