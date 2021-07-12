Власть в Молдавии под полным контролем Санду. Ее партия получила 52,8% голосов на выборах

Избирательный блок коммунистов и социалистов во главе с бывшими президентами Владимиром Ворониным и Игорем Додоном занял второе место с результатом в 27,1%. На третьем месте региональная Партия Шор, получившая 5,7%

КИШИНЕВ, 12 июля. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Главным результатом состоявшихся в воскресенье в Молдавии внеочередных парламентских выборов стало установление президентом страны Майей Санду практически неограниченного контроля как над законодательной, так и над исполнительной ветвями власти в стране.

После обработки 100% протоколов основанная ею проевропейская Партия действия и солидарности (ПДС) получила 52,8% голосов и теперь сможет самостоятельно сформировать правящее большинство в парламенте, избрать спикера и назначить новое правительство. Ее главный оппонент, Избирательный блок коммунистов и социалистов во главе с бывшими президентами Владимиром Ворониным и Игорем Додоном, занял второе место с результатом в 27,1%. На третьем месте региональная Партия Шор, получившая 5,7%. По предварительным подсчетам, после перераспределения голосов остальных 20 партий и блоков, которые не прошли в парламент, партия Санду получает в новом составе парламента 63 из 101 мандата. У блока коммунистов и социалистов будет 32 мандата, а у Партии Шора - шесть. До конституционного большинства в две трети ПДС не хватает четырех мест. Причины успеха партии Санду Тем не менее впервые за 30 лет независимости Молдавии прозападные силы получили возможность практически единолично управлять страной. Одни эксперты считают, что это стало следствием смены поколений в молдавском обществе, где на место избирателям, помнящим времена СССР и традиционно голосующим за левые партии, пришла генерация молодежи, которая выросла в период независимости и не испытывает ностальгии по былому. Политики на правом фланге раньше уловили эти настроения и вовремя внесли коррективы в свои программы. Среди экспертов есть и те, кто убежден, что одной из причин успеха партии Санду является не столько широкая поддержка правого прозападного электората, сколько разочарование граждан политиками, которые традиционно представлены на левом фланге и в центре. "Выборы показали, что в Молдавии фактически разрушен политический центр, который ранее представляла Демократическая партия, а также другие формирования этой политической направленности. Их электорат проголосовал за партию Санду, поверив ее обещаниям покончить с коррупцией", - считает молдавский аналитик Корнелиу Чуря. Реакция Додона "Молдавия вступила в новый, очень противоречивый политический период, - заявил, комментируя итоги выборов, Игорь Додон. - Сегодня ПДС контролирует аппарат президента, парламентское большинство и будущее правительство, а также Конституционный суд и другие государственные учреждения. Перед нами, если угодно, новая форма захваченного государства". Однако, несмотря на столь жесткую оценку, он, тем не менее, поздравил Санду с победой и пообещал, что не будет пытаться организовать акции протеста, а просто вместе с Ворониным переходит в оппозицию.

"Ожидания от новой власти очень большие, ответственность - тоже. Мы уже готовим законопроекты, готовы выступать с инициативами, будем жестко мониторить ее действия и выступать с критикой, реагировать на все нарушения и злоупотребления. Новой власти посчастливилось иметь сильную, хорошо подготовленную оппозицию. У нас такой не было", - пояснил лидер социалистов. Но самое неприятное, по мнению Додона, это то, что после выборов ухудшатся российско-молдавские отношения, которые он старался развивать и расширять во время своего президентства. "Думаю, что период хороших отношений, которые были последние четыре года, ушел, к сожалению. Надеюсь, что нынешнему президенту и поддерживающему ее парламенту хватит ума, чтобы не довести ситуацию с Россией до того, что у нас было в 2014-2015 годах, когда мы остались практически без рынков сбыта и когда высылали российских дипломатов из Кишинева", - пояснил бывший президент. Он напомнил, что за первые полгода на посту президента, равно как и в свое время на посту премьер-министра в 2019 году, Санду успела съездить в Румынию, на Украину, во Францию, Германию, Италию, Польшу и Бельгию. Приняла у себя президентов Литвы и Румынии. Однако она так и не собралась в Москву. Додон также призвал не забывать, что раньше партия Санду говорила о необходимости объединения с Румынией, не скрывая симпатий к сторонникам этой идеи. "Если бы они получили на выборах конституционное большинство, то могли бы объединение осуществить. Но в ближайшее время этого не произойдет, но они будут работать в этом направлении. Наш блок готов противостоять этим инициативам", - пообещал он. Однако молдавский политолог Чуря убежден, что, хотя у партии Санду и нет пока конституционного большинства в 67 мандатов, она может воспользоваться сложившейся практикой, когда изменения в основной закон через трактовку ее положений иногда вносил Конституционный суд Молдавии. "Это имело место, когда республикой правила Демократическая партия во главе с олигархом Владимиром Плахотнюком. Я сомневаюсь, что на начальном этапе Санду прибегнет к его методам, чтобы убрать из конституции основополагающие положения, например, о нейтральном статусе страны. Это вызовет протесты левой оппозиции - блока коммунистов и социалистов, которые отстаивают нейтральный статус", - продолжил Чуря. Однако эксперт не исключил, что сторонники Санду могут в определенных случаях воспользоваться своим влиянием на суд, как это уже имело место в борьбе за роспуск прежнего парламента, где у ПДС было всего 15 мандатов. Приоритеты партии Санду В своей программе партия Санду обозначила своим главным приоритетом активизацию процесса интеграции Молдавии в Евросоюз, стратегическое партнерство с США и Румынией. С соседней Украиной и Грузией намечено реализовать ряд совместных региональных проектов в рамках программы "Восточное партнерство". С Россией партия предлагает выстраивать "позитивный, уважительный и прагматичный диалог при соблюдении национальных интересов". Это еще раз подчеркнул в своем интервью ТАСС уже после выборов и лидер ПДС Игорь Гросу. "Мы согласны и готовы выстраивать нормальные отношения между нашими странами и готовы к сотрудничеству", - сказал он, отметив, что они будут основаны на "предсказуемости и взаимоуважении". Политик напомнил, что в России работают сотни тысяч трудовых мигрантов из Молдавии. "Для нас важен их статус, комфорт и, чтобы они интегрировались в РФ", - пояснил он, отметив готовность обсуждать с Москвой и такие "чувствительные вопросы", как снабжение республики российским газом, проблему непризнанного Приднестровья, поставки молдавской продукции на российский рынок, которые пошли на спад, после того, как Молдавия подписала соглашение об ассоциации с ЕС. "Мы хотим иметь конкретные и корректные торговые отношения. Если возникают вопросы по поводу качества или стандартов - это предмет для обсуждения, для поправок", - подытожил Гросу.