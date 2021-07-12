В Белоруссии еще десять Telegram-каналов признали экстремистскими

МИНСК, 12 июля. /ТАСС/. Белорусские суды по ходатайству органов прокуратуры признали десять Telegram-каналов и чатов экстремистскими. Об этом в понедельник сообщили в управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генпрокуратуры.

"На основании закона "О противодействии экстремизму" органами прокуратуры подготовлены и направлены в суды заявления о признании информационной продукции чатов и каналов мессенджера "Телеграм" "Гродно для Жизни new", "Hrodna.life", "Ошмяны для жизни Чат", "Ивье для жизни", "Октябрьский рн Минск СДЖ/БНР", "Октябрьский 97%", "Ангарская для жизни", "Чижовка для Жизни", "Заводской 97%", "Минск 97%" экстремистскими материалами", - говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, установлено, что в них содержались "призывы к массовым беспорядкам, хулиганским действиям, применению насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов в целях воспрепятствования их законной деятельности, а также размещалась информация оскорбительного характера, разжигающая социальную вражду и рознь".

Копии решения судов направлены в министерство информации для включения в республиканский список экстремистских материалов и блокировки интернет-ресурсов, способствующих распространению таких материалов на территории Белоруссии.

Ранее суд Центрального района Минска среди первых Telegram-каналов признал NEXTA-Live и логотип NEXTA экстремистскими материалами. Затем в этом список попали "BYPOL", "Беларусь головного мозга", "МотолькоПомоги", а также "Барановичи-97%", "Гродно 97%", "Могилев 97%", "Бобруйск 97%", "Осиповичи для жизни".