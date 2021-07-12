В Газе заявили, что прямой ущерб от последней операции Израиля достиг почти $500 млн

КАИР, 12 июля. /ТАСС/. Прямые потери сектора Газа от последней операции Израиля достигли почти $500 млн. Об этом, как передает агентство Maan, заявил в понедельник замминистра общественных работ и жилищного строительства прибрежного анклава Наджи Сархан.

"Общий объем ущерба составил $479 млн, - сказал он. - Он затрагивает как жилищный сектор и инфраструктуру, так и сферы экономического и социального развития". По данным Сархана, наибольший урон - около 60% от этой суммы, или $292 млн - нанесен жилищному фонду и инфраструктурным объектам.

"При этом удары по жилым домам и высоткам привели к потерям в $144,75 млн, разрушения общественных и правительственных зданий обернулись ущербом в $30 млн, в энергетическом секторе достигли почти $15 млн, для восстановления дорожного хозяйства нужно свыше $62,3 млн, - подчеркнул чиновник. - Сейчас самая большая задача, стоящая перед международным сообществом и странами мира, заключается в том, чтобы остановить неоднократные нападения Израиля на сектор, дать его населению возможность мирно жить достойной жизнью и предоставить достаточное финансирование для того, чтобы оно смогло встать на путь процветания".

В ночь на 21 мая по итогам активной челночной дипломатии египетских посредников вступил в силу режим прекращения огня в секторе Газа. Действующие в прибрежном анклаве группировки и израильская армия обменивались ударами с 10 мая. Ракетные обстрелы последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. За это время радикалы выпустили по территории еврейского государства свыше 4 тыс. ракет, в ответ израильские военные подвергли бомбардировкам сотни целей в анклаве. В секторе Газа за 11 дней погибли 257 человек. С израильской стороны жертвами обстрелов стали не менее 13 жителей.

Изначально власти Газы оценивали ущерб от израильских бомбардировок в $350 млн. Тогда же они сообщали, что в атаках было полностью разрушено около 1 800 единиц жилья, а свыше 120 тыс. человек вынужденно покинули свои дома.