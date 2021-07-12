В Тбилиси проходит митинг с требованием отставки правительства из-за смерти телеоператора

ТБИЛИСИ, 12 июля. /ТАСС/. Представители СМИ, политики, гражданские активисты, а также рядовые граждане в понедельник собрались в Тбилиси у здания парламента на проспекте Руставели, требуя отставки правительства во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили из-за смерти оператора грузинского телеканала "ТВ Пирвели" Александра Лашкаравы, которого 5 июля избили противники ЛГБТ-сообщества. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Митинг ведет журналист телекомпании "Формула" Вахтанг Саная. До начала акции он под аплодисменты протестующих зачитал имена всех тех журналистов, которые были избиты 5 июля на митинге против ЛГБТ-сообщества. Митингующие считают, что премьер-министр несет ответственность за всплеск насилия, так как своими заявлениями о неуместности проведения марша ЛГБТ-активистов в Тбилиси спровоцировал радикально настроенных сторонников традиционных ценностей.

У здания парламента собралось несколько сотен человек. Движение автомобилей перекрыто. На месте усилены наряды полиции. Митинги у здания парламента с требованием отставки правительства проходят с воскресенья.

Лашкараву, которого 8 июля выписали из больницы, куда он попал после инцидента, нашли мертвым 11 июля утром в его доме. Смерть оператора вызвала широкий резонанс в грузинском обществе. Оппозиционная партия "Единое национальное движение" в понедельник заявила о бойкоте в работе парламента до тех пор, пока не уйдет в отставку правительство.

Организация ЛГБТ-сообщества "Тбилиси прайд" 5 июля планировала устроить в Тбилиси марш. Против этого категорически выступили защитники традиционных ценностей, которые с утра стали собираться на проспекте Руставели. Позже они переместились к зданию парламента, где наиболее агрессивно настроенные из них начали нападать на журналистов, обвиняя их в поддержке представителей секс-меньшинств. Пострадали более 50 представителей СМИ. По делу об избиении журналистов полиция задержала 20 человек.