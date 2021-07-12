Офис Гутерриша не собирается поднимать вопрос о Кубе в СБ ООН

ООН, 12 июля. /ТАСС/. Вопрос о возможности обсуждения ситуации на Кубе в Совете Безопасности ООН на нынешнем этапе следует адресовать странам - членам Совбеза. Об этом заявил в понедельник заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, отвечая на вопрос, намерен ли генеральный секретарь Антониу Гутерриш предлагать этот вопрос для обсуждения.

"Я думаю, что на данном этапе это вопрос к странам - членам Совета Безопасности ООН", - сказал он.

По словам Хака, офис Гутерриша отмечает необходимость обеспечить право на свободу слова и собраний в ситуации на Кубе, где проходят массовые протесты.

"Мы следим за тем, что происходит, - сказал он. - Мы хотим быть уверенными, что основные права человека, в том числе право на свободу слова и право на собрания, будут соблюдаться".

В воскресенье государственное телевидение Кубы проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. До этого в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 24 км к югу от Гаваны, начались массовые манифестации. Туда направился президент страны Мигель Диас-Канель. Он призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей и заявил, что распространение идей о потере правительством контроля над ситуацией поощряют "поддерживавшие блокаду и служившие наемниками империи янки".