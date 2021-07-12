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В ООН призвали протестующих в ЮАР воздерживаться от насилия

С 9 июля сторонники заключенного в тюрьму бывшего главы государства Джейкоба Зумы начали перекрывать в провинции Квазулу-Наталь основные дороги

ООН, 12 июля. /ТАСС/. Митингующие в ЮАР должны протестовать в мирной форме и воздерживаться от насилия. Об этом заявил в понедельник на брифинге заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

"Мы призываем протестующих соблюдать порядок и воздерживаться от насилия", - сказал он.

С пятницы в ЮАР сторонники заключенного 8 июля в тюрьму бывшего главы государства Джейкоба Зумы начали перекрывать в провинции Квазулу-Наталь основные дороги. Они объявили о начале кампании "Свободу Зуме", чтобы добиться его скорейшего освобождения, и призвали население провинции присоединяться к их акциям протеста. Демонстрации повсеместно перерастают в беспорядки.

Толпы молодых людей жгут на дорогах машины, преимущественно грузовики, грабят магазины, совершают акты вандализма. С субботы грабежи распространились на провинцию Гаутенг, на территории которой расположены Йоханнесбург и Претория. По сообщениям СМИ, в результате столкновений есть жертвы.

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