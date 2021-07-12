Премьер Хорватии ожидает вступления страны в Шенгенскую зону в течение 2022 года

ЗАГРЕБ, 12 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович ожидает вступления республики в Шенгенское пространство в течение 2022 года.

"Я неоднократно публично заявлял, что мы ожидаем, что это [вступление в Шенгенскую зону] будет в течение 2022 года", - подчеркнул Пленкович в понедельник, выступая в парламенте страны и отвечая на вопросы депутатов.

Шенгенская зона включает в себя 26 государств Евросоюза, у которых существует единая система пограничного контроля. Болгария, Кипр, Румыния и Хорватия пока не входят в состав этой группы, но намерены присоединиться к ней. Для утверждения такого решения необходимо одобрение со стороны всех действующих членов Шенгена, в том числе Словении.

Предыдущее словенское правительство Марьяна Шарца, ушедшее в отставку в марте 2020 года, настаивало на признании Хорватией решения Международного арбитражного суда по территориальному спору между двумя странами. В противном случае власти Словении угрожали наложить вето на решение о присоединении Загреба к Шенгенской зоне.

Спор вокруг разделения Пиранского залива ведется между Любляной и Загребом с момента провозглашения их независимости в 1991 году. В 2015 году стало известно, что Словения якобы незаконно лоббировала свои интересы в международном арбитраже, в связи с чем Хорватия вышла из процесса и отказывается признавать его результаты. 29 июня 2017 года Международный арбитражный суд в Гааге вынес решение по территориальному спору о морской границе в пользу Словении. После истечения 29 декабря 2017 года шестимесячного срока, не позднее которого обе страны должны были начать исполнять вердикт суда, в Любляне заявили об одностороннем исполнении арбитражного решения.