Глава МИД Кубы призвал Байдена снять американские санкции с его страны

ГАВАНА, 12 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден должен снять санкции с Кубы, если действительно желает благополучия народу страны, как утверждает. С таким заявлением выступил в понедельник министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья.

"В заявлении Байден просит режим в Гаване услышать кубинский народ и облегчить его положение. Байдену самому стоило бы прислушаться к кубинскому народу, который неоднократно высказывался против блокады. Так что если он хочет что-то сделать, то он должен снять блокаду с Кубы, отменить 243 ограничительные меры, которые он унаследовал от [экс-президента Дональда] Трампа", - сказал он на пресс-конференции.

Глава МИД Кубы также обвинил администрацию США в "цинизме и лицемерии".

Ранее Байден выпустил заявление, в котором выразил "поддержку кубинскому народу и его громкому призыву к свободе", а также призвал правительство Кубы "служить нуждам" своего народа.

В воскресенье государственное телевидение Кубы проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. До этого в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 24 км к югу от Гаваны, начались массовые манифестации. Туда направился президент страны Мигель Диас-Канель. Он призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей и заявил, что распространение идей о потере правительством контроля над ситуацией поощряют "поддерживавшие блокаду и служившие наемниками империи янки".