Псаки заявила, что США не раскроют повестку и участников диалога с РФ по кибербезопасности

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. США хотят обеспечить пространство для переговоров с Россией по кибербезопасности, но не намерены раскрывать повестку и состав участников диалога. Об этом заявила в понедельник на брифинге пресс-секретарь Белого дома, отвечая на вопрос о консультациях с российской стороной на этой неделе.

"Встречи и дискуссии на экспертном уровне с российскими представителями продолжаются. Самое главное, что мы делаем, это сохранение пространства для таких обсуждений и, как мы надеемся, для достижения прогресса, - сказала она. - Мы не намерены раскрывать повестку таких встреч или список участников".