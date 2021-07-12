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В МВД допустили, что избитый в Тбилиси оператор мог умереть от передозировки наркотиков

Ведомство утверждает, что экспертиза показала наличие наркотических средств в образцах, взятых из тела Александра Лашкаравы
Полиция в центре Тбилиси, 6 июля 2021 года REUTERS/Irakli Gedenidze
Описание
Полиция в центре Тбилиси, 6 июля 2021 года
© REUTERS/Irakli Gedenidze

ТБИЛИСИ, 12 июля. /ТАСС/. Причиной смерти оператора грузинского телеканала "ТВ Пирвели" Александра Лашкаравы, которого 5 июля избили противники ЛГБТ-сообщества, могла стать передозировка наркотиков. Об этом в понедельник на брифинге заявил директор департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии Мамука Чеклидзе.

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"Согласно заключению химической экспертизы, в образцах, взятых из тела [Лашкаравы], оказались наркотические средства: морфин, кодеин, тетрагидроканнабинол, габапентин и моноацетилморфин. Согласно экспертизе, причиной смерти, возможно, стала передозировка указанных средств", - сказал Челидзе.

Представитель полиции на брифинге также продемонстрировал журналистам маршрут передвижения оператора за день до смерти, составленный из записей уличных камер. Как утверждает Челидзе, Лашкарава сначала вошел в аптеку, где купил шприцы и другие медицинские принадлежности, после чего отправился в столичный район Поничала. Там он принял наркотики, а уже поздно ночью вернулся домой, после чего мать нашла его мертвым в постели.

Лашкараву, которого 8 июля выписали из больницы, куда он попал после инцидента, нашли мертвым 11 июля утром в его доме. Смерть оператора вызвала широкий резонанс в грузинском обществе. Оппозиционная партия "Единое национальное движение" в понедельник заявила о бойкоте работы парламента до тех пор, пока не уйдет в отставку правительство. С воскресенья у парламента проходят митинги с требованием отставки правительства. Митингующие считают, что премьер-министр Ираклий Гарибашвили несет ответственность за всплеск насилия, так как своими заявлениями о неуместности проведения марша ЛГБТ-активистов в Тбилиси спровоцировал радикально настроенных сторонников традиционных ценностей.

Организация ЛГБТ-сообщества "Тбилиси прайд" 5 июля планировала устроить в Тбилиси марш. Против этого категорически выступили защитники традиционных ценностей, которые с утра стали собираться на проспекте Руставели. Позже они переместились к зданию парламента, где наиболее агрессивно настроенные из них начали нападать на журналистов, обвиняя их в поддержке представителей секс-меньшинств. Пострадали более 50 представителей СМИ. По делу об избиении журналистов полиция задержала 20 человек.

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