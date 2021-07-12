В Белоруссии задержали всех фигурантов вскрытых террористических ячеек

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Все фигуранты вскрытых в Белоруссии террористических ячеек задержаны и дают признательные показания. Об этом сообщили в понедельник эфире телеканала ОНТ со ссылкой на КГБ

"Все фигуранты террористических ячеек, которыми управляли из-за рубежа, задержаны и дают признательные показания. Об этом телеканалу сообщили в Комитете государственной безопасности Беларуси. В настоящее время проходят следственные действия сразу по нескольким эпизодам", - сообщили в выпуске новостей телеканала.

Как отметил ведущий, в настоящее время в Белоруссии проходят следственные действия сразу по нескольким эпизодам, один из них - попытка поджога лесозаготовительной техники в Минской области, также идут процессуальные действия по поводу объекта связи российской воинской части под Вилейкой, который пытались взорвать. Еще один эпизод - это покушение на тележурналиста Григория Азаренка. По данным ОНТ, кроме Азаренка в "карательный список" входили и другие белорусские тележурналисты.

Телеканал сообщил, что 13 июля покажет двухсерийный фильм с расследованием событий, связанных с деятельностью террористических ячеек.

2 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на торжественном собрании в честь Дня независимости, что в Белоруссии выявлены спящие террористические ячейки, так называемые отряды самообороны, их цель - насильственная смена власти, и к ним причастны Германия, Украина, США, Польша и Литва. По его словам, недавно эти силы пытались уничтожить большое количество лесозаготовительной техники в лесхозах, а также подорвать узел связи Военно-морского флота России в городе Вилейка (Минская область). Лукашенко также рассказал о предпринятой попытке убийства журналиста государственного телеканала СТВ Григория Азаренка.