США призвали власти Кубы не применять насилие в отношении манифестантов

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Американская администрация призывает власти Кубы воздержаться от применения насилия в отношении участников акций протеста в островном государстве. Об этом заявил в понедельник журналистам в Белом доме президент США Джо Байден.

Как он утверждал, "кубинский народ требует свободы от авторитарного режима". "Не думаю, что мы видели нечто подобное этим протестам в течение долгого времени. Откровенно говоря, возможно, вообще никогда", - сказал американский лидер. "Соединенные Штаты, - заверил он, - твердо стоят с народом Кубы, пользующимся своими всеобщими правами". "И мы призываем правительство Кубы воздержаться от насилия в его попытках заглушить голоса населения Кубы", - добавил Байден.

В воскресенье государственное телевидение Кубы проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. До этого в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 24 км к югу от Гаваны, начались массовые манифестации. Туда направился президент страны Мигель Диас-Канель. Он призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей и заявил, что распространение идей о потере правительством контроля над ситуацией поощряют "поддерживавшие блокаду и служившие наемниками империи янки".