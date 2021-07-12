Байден призвал политических лидеров Гаити объединиться во благо страны

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. США готовы продолжать оказывать помощь Гаити и призывают политических лидеров этой страны объединиться во благо государства. Об этом заявил в понедельник журналистам глава американской администрации Джо Байден.

"Жители Гаити заслуживают мира и безопасности, политическим лидерам Гаити необходимо объединиться во благо страны", - сказал президент США.

"США готовы продолжать оказывать помощь. Я [скажу] для вас больше по мере нашего продвижения", - отметил он.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию 7 июля. Во время нападения первая леди страны Мартин Моиз также была ранена и доставлена в госпиталь. И.о. премьер-министра страны Клод Жозеф призвал население к спокойствию, заверив, что "ситуация в области безопасности в стране находится под контролем Гаитянской национальной полиции и Вооруженных сил Гаити". Совет министров ввел военное положение в республике на 15 дней.