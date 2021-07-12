Блинкен: США будут учитывать акции протеста в ходе пересмотра политики в отношении Кубы

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты будут учитывать нынешние акции протеста на Кубе в ходе идущего пересмотра своей политики в отношении Гаваны. Об этом заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Госдепартаменте.

"Обзор политики сосредоточен на политическом и экономическом благосостоянии кубинцев. Мы очень внимательно отслеживаем, что на самом деле происходит, - сказал он. - Как мы неоднократно заявляли, частью этого обзора, действий являются демократия и права человека. Это находится в центре наших усилий и будет отражено в политике".

По утверждению Блинкена, для кубинских властей "будет очень прискорбной ошибкой" представлять происходящее "в десятках городов и населенных пунктов по всей стране" как результат каких-либо действий США. "Это будет ошибкой, поскольку покажет, что власти просто не слышат голосов и воли кубинцев. Люди сильно устали от продолжающихся так долго репрессий, от неправильного управления экономикой, дефицита необходимого продовольствия и неадекватного реагирования на пандемию", - считает госсекретарь.

"Это то, что мы видим и слышим на Кубе. Это реакция кубинцев, а не США или каких-либо других внешних игроков", - сказал он.

В воскресенье государственное телевидение Кубы проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. До этого в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 24 км к югу от Гаваны, начались массовые манифестации. Туда направился президент страны Мигель Диас-Канель. Он призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей и заявил, что распространение идей о потере правительством контроля над ситуацией поощряют "поддерживавшие блокаду и служившие наемниками империи янки".