ЦПВС заявил, что боевики в Сирии все активнее атакуют объекты возглавляемой США коалиции

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Боевики в восточной части Сирии все активнее атакуют объекты коалиции, возглавляемой США. Об этом в понедельник сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

"Только за прошедшую неделю объекты коалиции, расположенные в Заевфратье, подвергались обстрелам четыре раза", - заявил он.

По его словам, на подконтрольной возглавляемой США коалицией территории Сирии активизировалась деятельность радикальных группировок.

"11 июля боевики обстреляли объекты коалиции в районах нефтегазовых месторождений Коноко и Аль-Омар с применением реактивных систем залпового огня кустарного производства", - отметил Кулить.

В субботу представитель Пентагона сообщил о произошедших обстрелах - был открыт огонь непрямой наводкой в Коноко. В среду сообщалось, что иракская военная база Айн-аль-Асад, которую используют силы международной антитеррористической коалиции во главе с США, также подверглась ракетному обстрелу. Кроме того, международный аэропорт Эрбиля в Иракском Курдистане был атакован во вторник вечером при помощи заминированного беспилотника.