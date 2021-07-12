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Байден перепутал президента и премьера Черногории в поздравительной телеграмме

Американский лидер заявил, что "было важно услышать" вводные президента Черногории Мило Джукановича во время недавнего саммита НАТО в Брюсселе, при этом на эту встречу глав государств и правительств поехал премьер Здравко Кривокапич

БЕЛГРАД, 12 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден направил поздравительное письмо президенту Черногории Мило Джукановичу, перепутав его с премьер-министром страны Здравко Кривокапичем. Текст письма, содержащий ошибку, опубликовала в понедельник пресс-служба черногорского лидера.

Байден поздравил Джукановича с Днем государственности Черногории, который отмечается 13 июля, и с четвертой годовщиной членства страны в НАТО. "Поздравляю вас с четвертой годовщиной членства Черногории в НАТО. Присутствие Черногории развивает совместимость союзников и укрепляет региональную и глобальную безопасность, было важно услышать ваши вводные во время нашего недавнего саммита в Брюсселе", - говорится в послании.

Джуканович не участвовал в саммите НАТО в Брюсселе 14 июня. От Черногории на эту встречу глав государств и правительств поехал премьер. Как сообщил 15 июня представитель Белого дома, Байден на полях саммита альянса "провел отдельную беседу <...> с премьер-министром Здравко Кривокапичем".

Теги
СШАЧерногорияДжуканович, МилоБайден, ДжоКривокапич, Здравко
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