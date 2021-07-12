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Минобороны Афганистана сообщило о ликвидации одного из главарей талибов

В ведомстве уточнили, что Азиз Рахман, также известный как Азифа, был причастен ко многим террористическим атакам против мирного населения

ТАСС, 12 июля. Один из главарей радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) был ликвидирован в понедельник в результате авиаудара вооруженных сил Афганистана. Об этом министерство обороны страны сообщило в Twitter.

"Азиз Рахман, также известный как Азифа, высокопоставленный командующий "Талибана", был убит сегодня в результате авиаудара, проведенного ВВС Афганистана в провинции Лагман", - говорится в сообщении Минобороны. Уточняется, что он был причастен ко многим террористическим атакам против мирного населения.

В понедельник афганское МВД сообщило о ликвидации главы службы разведки талибов Кари Шагаси.

В начале июля движение "Талибан" взяло под контроль районы Афганистана вдоль границ с пятью странами - Ираном, Таджикистаном, Туркменией, КНР и Пакистаном - на фоне вывода войск западной коалиции. Как заявил новый командующий ВС Афганистана генерал Вали Мохаммад Ахмадзай, приоритетом для армии является защита от талибов основных городов страны, пограничных переходов и шоссе. По его словам, главари "Талибана" намерены сначала перерезать основные дороги, по которым идет подвоз товаров, а затем развернуть наступление на города и районы.

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Афганистан
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