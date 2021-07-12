Блинкен заявил, что США продолжают призывать Гаити провести выборы в 2021 году

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Американская администрация продолжает призывать власти Гаити провести выборы в нынешнем году. Это подтвердил в понедельник госсекретарь Энтони Блинкен.

"США ведут тесные консультации с гаитянскими и международными партнерами, чтобы поддержать народ Гаити после убийства президента [этой карибской республики Жовенеля] Моиза", - отметил Блинкен. Он выступил перед журналистами в Госдепартаменте.

"Мы призываем политических лидеров страны сплотить ее вокруг более инклюзивной, мирной и безопасной концепции развития, а также проложить путь к свободным и справедливым выборам в текущем году", - подчеркнул дипломат.

Он напомнил, что США направили в воскресенье в Порт-о-Пренс межведомственную делегацию, "чтобы оценить ситуацию" в Гаити. В контакте с Порт-о-Пренсом и другими партнерами Вашингтон определит, "как США могут лучше всего помочь Гаити в очень сложное время", добавил Блинкен.

В минувшую пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что, по мнению США, выборы в Гаити должны быть проведены в этом году, как и планировалось.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию 7 июля. Во время нападения первая леди этой карибской страны Мартин Моиз также была ранена и доставлена в госпиталь. И.о. премьер-министра страны Клод Жозеф призвал население к спокойствию, заверив, что "ситуация в области безопасности в стране находится под контролем Гаитянской национальной полиции и Вооруженных сил Гаити". Совет министров ввел военное положение в республике на 15 дней.