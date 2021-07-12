Оппозиция Венесуэлы заявила о задержании экс-депутата органами безопасности

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 июля. /ТАСС/. Один из лидеров венесуэльской оппозиционной партии "Народная воля" Фредди Гевара был задержан в понедельник органами безопасности страны, утверждают противники президента страны Николаса Мадуро. По информации оппозиционной газеты El Nacional политик помещен в тюрьму Боливарианской службы национальной разведки (SEBIN) в Каракасе.

Ранее Гевара в ходе прямой трансляции в своем аккаунте в Instagram сообщил, что его автомобиль окружили люди в форме и с оружием, заявив, что был готов к "репрессиям со стороны режима". По его словам, это делается для того, чтобы сорвать подготовку продвигаемого оппозицией Соглашения о национальном спасении.

В ноябре 2017 года Гевара, который на тот момент занимал пост вице-председателя парламента, попросил защиты в посольстве Чили в Каракасе после того, как Верховный суд Боливарианской Республики отменил его депутатскую неприкосновенность из-за предъявленных ему обвинений в подстрекательстве к насилию. Гевара был одним из лидеров массовых акций протеста, которые проходили в Венесуэле в 2017 году на протяжении нескольких месяцев. Жертвами насилия в ходе антиправительственных выступлений стали свыше 110 человек, более 1,5 тысячи пострадали.

В конце августа прошлого года президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о "президентском помиловании" 110 оппозиционеров, в том числе Гевары, после чего тот покинул посольство Чили.