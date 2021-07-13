СМИ: протесты на Кубе начались из-за широкого доступа населения к западным соцсетям

ЛОНДОН, 13 июля. /ТАСС/. Акции протеста на Кубе произошли вследствие того, что жители острова в последние годы стали обладать более свободным доступом к западным социальным сетям и получать оттуда информацию, отличную от той, которую предоставляет правительство. Такое мнение в понедельник выразила британская вещательная корпорация "Би-би-си".

По ее оценке, "кубинцы все чаще используют социальные сети, чтобы выразить недовольство своим правительством". Во многих случаях, как считает "Би-би-си", жители "заставляли власти реагировать в официальных СМИ" на то, что обсуждается в соцсетях. Корпорация считает, что "сегодня значительная часть населения, в основном молодежь, имеет доступ к Facebook, Twitter и Instagram. "Доступ в интернет привел к появлению множества независимых СМИ, освещающих темы, которые обычно не затрагивают в официальных СМИ", - полагает "Би-би-си".

Среди других факторов протестов на Кубе в британской корпорации назвали длительный экономический кризис и распространение COVID-19. Согласно "Би-би-си", "спусковым крючком возникновения нынешней обстановки, похоже, является сочетание серьезной ситуации с коронавирусом и экономических мер правительства, которые усугубили жизнь на Кубе".

По оценке британской вещательной корпорации, повторная вспышка обусловила в республике один из самых высоких в Латинской Америке показателей заболеваемости коронавирусом по отношению к численности населения. В связи с этим "соцсети были заполнены сообщениями с просьбами о международной помощи и гуманитарной интервенции", продолжала корпорация.

"Би-би-си" считает, что пандемия фактически парализовал туризм, который является важной отраслью экономики острова. Как полагает корпорация, в последние месяцы на Кубе наблюдался рост инфляции, участились случаи отключения электричества, ощущалась нехватка продуктов питания и медикаментов.

11 июля государственное телевидение Кубы проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. До этого в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 24 км к югу от Гаваны, начались массовые манифестации. Туда направился президент страны Мигель Диас-Канель. Он призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей.